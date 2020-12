Gross: “War überrascht über den Anruf von Schalke”

Christian Gross ist offiziell der neue Cheftrainer beim FC Schalke 04, dem der Weg aus der Krise gelingen soll. Das sagt der gebürtige Zürcher zu seinem Amtsantritt.

Beim FC Schalke 04 unterschrieb Christian Gross einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Die Königsblauen liegen in der Bundesliga nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz. Dass die Gelsenkirchener genau auf ihn gekommen sind, habe den Schweizer Fussballlehrer zunächst gewundert. “Ich war überrascht über den Anruf von Schalke aber ebenso erfreut”, teilte der 66-Jährige am Sonntag auf der Pressekonferenz mit.

Dass er seine Karriere bereits zuvor beendet hat, “stimmt so nicht ganz”. Gross erklärte: “Ich habe einen anderen Berufsweg in Betracht gezogen. Aber ich habe mir immer die Möglichkeit offen gelassen, bei etwas Interessantem wie Schalke als Coach zurückzukommen.”

Über seine Kritiker sagte er: “Ich muss den Kritikern dagegenhalten, dass auch bei meinen letzten Stationen Fussball gespielt wurde vor 80.000 Fans. Was entscheidend ist, ist die Ansprache. Ich will, dass die Spieler mit aller Entschlossenheit die Mission angehen.”

Das Ziel ist indes ganz klar und lautet: Klassenerhalt. Gemäss “kicker” erhält Gross beim FC Schalke 04 nur ein relativ geringer Grundgehalt. Im Falle eines Nichtabstiegs steht dem Zürcher demnach eine Prämie im siebenstelligen Euro-Bereich zu.

“Jetzt bin ich wieder zurück in Europa. Ich denke, es ist entscheidend, dass die Ansprache an die Spieler stimmt. Die Spieler sollen mit Zuversicht und vor allem mit Entschlossenheit diese Mission angehen. Die Spieler sind präsent, der erste Eindruck ist sehr positiv”, so der Übungsleiter, der in der Schweiz zuvor Klubs wie den FC Basel und die Young Boys coachte.

adk 27 Dezember, 2020 17:49