Kaufoption enthüllt: Für diesen Betrag bleibt Michael Frey auf Schalke

Michael Frey ist vorerst bis Saisonende von Royal Antwerpen an Schalke 04 ausgeliehen. Die Gelsenkirchener müssten für eine definitive Übernahme des 28-Jährigen 2 Mio. Euro hinlegen.

Bei diesem Betrag ist die Kaufoption laut «Bild» festgelegt. Frey stürmt seit Januar für den Bundesligisten. In bisher acht Ligaspielen steht Frey bei zwei ASsists. Ein Treffer ist ihm noch nicht geglückt. In den letzten vier Spielen stand der frühere YB-Junior jeweils in der Startelf und konnte auf dem Platz vor allem durch seine Wasserverdrängung und seinen Kampfgeist durchaus einige Akzente setzen.

psc 8 März, 2023 10:45