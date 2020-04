Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo vor Wechsel auf die Insel

Der in dieser Saison von Barcelona an Schalke 04 ausgeliehene Verteidiger Jean-Clair Todibo läuft in der kommenden Saison wohl in der Premier League auf.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, steht eine Einigung mit dem FC Everton bevor: Die Toffees könnten sich den 20-jährigen Franzosen für eine Summe von 20 Mio. Euro (plus Boni) sichern. Zwar verfügt Schalke über eine Kaufoption in Höhe von 25 Mio. Euro für Todibo und wäre damit am längeren Hebel, allerdings kann sich der Bundesligist diese Summe in der gegenwärtigen Situation nicht leisten.

Barça will mit Spielerverkäufen Einnahmen generieren. Todibo zählt zu den Spielern, den man für entbehrlich hält. Somit steht einem Wechsel wohl wenig im Weg.

psc 28 April, 2020 09:51