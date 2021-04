Huntelaar ist offen für Schalke-Verbleib

Schalke 04 könnte versuchen den niederländischen Torjäger Klaas-Jan Huntelaar zum Verbleib zu ermuntern. Der 37-jährige Routinier ist offen dafür.

Die Gelsenkirchener könnten versuchen, Huntelaar auch in der 2. Bundesliga zu beschäftigen. Huntelaar sagt am Mittwoch, dass eine Weiterbeschäftigung “keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Mentalität” sei. Der aktuelle Vertrag des Angreifers läuft zum Saisonende aus. Verletzungsbedingt konnte er erst am vergangenen Wochenende erstmals seit seiner Rückkehr im Januar wieder über 90 Minuten ran.

Huntelaar betont, dass er “immer noch Spass” am Fussball habe und “man soll das machen, was Spass macht.” Derzeit konzentriert er sich aber noch voll und ganz auf seine Aufgaben in dieser Saison. Die Entscheidung, was im Sommer geschieht, schiebt er noch auf.

psc 7 April, 2021 16:54