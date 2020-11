Der 1. FC Köln befasst sich mit Vedad Ibisevic

Seit dieser Woche ist klar, dass Vedad Ibisevic Schalke 04 Ende des Jahres bereits wieder verlässt. Der 1. FC Köln befasst sich nun mit dem 36-jährigen Bosnier.

Laut “Express” ist der Stürmer ein Thema beim Tabellenvorletzten der Bundesliga, der insbesondere in der Offensive in dieser Saison grosse Probleme hat. Für Ibisevic wird im Januar keine Ablöse fällig, ausserdem wäre er auch salärtechnisch kein grosses Risiko. Auf Schalke verzichtete er in dieser Saison fast komplett auf ein Grundgehalt.

psc 27 November, 2020 12:52