Kolasinac-Deal ohne Leihgebühr & Kaufoption

Defensivspieler Sead Kolasinac schliesst sich bis zum Saisonende seinem Jugendklub FC Schalke 04 an. Dass es sich um eine “Herzensangelegenheit” handelt, belegen Zahlen.

“Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen. Die Rückkehr nach Gelsenkirchen ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit”, teilte Sead Kolasinac zu seiner Rückkehr zum FC Schalke 04 mit. Wie die “Bild” und “WAZ” berichten, verzichtet der Linksverteidiger auf über 50 Prozent seines Bruttosalärs von circa 9 Millionen Euro. Demnach erhält der 27-Jährige bis Saisonende weniger als 2 Millionen Euro.

Entgegen anders lautender Berichte, der FC Schalke 04 hätte an den FC Arsenal eine teure Leihgebühr überwiesen, soll für das sechsmonatige Dasein in Gelsenkirchen keine weitere Zahlung in Richtung London anfallen. Jedoch habe der Bundesliga-Klub, der in der Liga auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz rangiert, keine Kaufoption. Nach aktuellem Stand kehrt Kolasinac folglich nach der Saison zurück zu den Gunners, wo sein Kontrakt noch bis Sommer 2022 läuft.

adk 2 Januar, 2021 12:01