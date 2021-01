Mascarell schliesst Abgang aus: “Klub weiss, dass ich bleiben will”

Um Defensivspieler Omar Mascarell tauchten kürzlich Gerüchte auf, er würde gerne im Januar zum FC Valencia wechseln. Der Spanier schliesst einen Abgang vom FC Schalke 04 allerdings aus.

Laut Informationen von “Sky” hätte sich der FC Valencia um einen Transfer von Omar Mascarell bemüht, der ebenfalls von der Idee angetan gewesen sein soll, zu den Fledermäusen zu wechseln. Im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung “Marca” stellte der Kapitän des FC Schalke 04 aber klar, dass an den Spekulationen nichts dran sei.

Er könne einen Abgang ausschliessen, denn als Kapitän will er “Verantwortung übernehmen” in der prekären Lage, in der sich Schalke befindet. “Ich bin keiner, der das sinkende Schiff verlässt”, so der defensive Mittelfeldspieler: “Der Klub und ich wissen, dass ich bleiben will, um meinen Teil (zum Klassenerhalt; d. Red.) beizutragen.”

adk 13 Januar, 2021 17:24