Unterschrift folgt: Michael Frey ist bereits auf Schalke angekommen

Der Wechsel von Michael Frey zu Schalke 04 befindet sich auf der Zielgeraden. Der Schweizer Stürmer ist sogar schon in Gelsenkirchen angekommen.

«Sky» zeigt ein Bild des 28-Jährigen, das diesen gemeinsam mit seinem Berater Milos Malenovic vor der Schalke-Arena zeigt. Die Vertragsunterschrift dürfte in Kürze erfolgen. Vereinbart wurde mit Frey und dessen bisherigem Verein Royal Antwerpen eine Leihe mit Kaufoption.

Der 28-Jährige hat auf einen Abgang in Belgien gedrängt und findet nun den Weg in die Bundesliga. In Deutschland war der Berner in der Saison 2019/20 für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga tätig.

#Schalke – da ist der neue Mann für die Offensive bei #S04: Michael #Frey – Leihe bis Sommer inkl Option#SSN pic.twitter.com/wDjqiSMRx8 — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) January 20, 2023

psc 20 Januar, 2023 10:22