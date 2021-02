Schalke 04: Christian Gross begnadigt Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb kehrt auf Schalke einmal mehr in die Profi-Mannschaft zurück.

Wie die Knappen am Dienstagnachmittag bestätigen, wurde nach einem Gespräch zwischen Trainer Christian Gross und Bentaleb entschieden, dass dieser wieder in den Trainingsspielbetrieb der Profis zurückkehrt. Auch in den Spieltagskader könnte er wieder Einzug finden. Seit einer Suspendierung im November musste sich der Mittelfeldprofi zuletzt privat fit halten.

Klar ist weiterhin, dass Bentaleb keinen neuen Vertrag mehr erhält und er die Gelsenkirchener im Sommer definitiv verlässt. Der Nationalspieler selbst erklärte nach seiner Suspendierung, dass er diese nicht versteht und er sich stets professionell verhalten habe.

#S04-Update: Nach einem Gespräch mit @nabilbentaleb42 hat Chef-Trainer Christian Gross entschieden, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen ⬇️#S04 | 🔵⚪ | #Bentaleb — FC Schalke 04 (@s04) February 9, 2021

psc 9 Februar, 2021 14:46