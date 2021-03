Nach Rangnick-Absage: Schalke hat 2 Alternativen

Ralf Rangnick hat dem FC Schalke 04 vorerst für den Posten als neuer Sportvorstand abgesagt. Die Gelsenkirchener haben bereits zwei Alternativen ausfindig gemacht.

“Ich hätte mich gerne eingebracht. Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen”, erklärte Ralf Rangnick am Samstag gegenüber dem Bezahlsender “Sky”, weshalb eine Rückkehr zum FC Schalke 04 für ihn derzeit nicht infrage komme.

Die “Bild” berichtet, dass die Königsblauen sich nun erneut mit Rouven Schröder befassen. Der ehemalige Sportchef von Mainz 05 war bereits vor Rangnick gehandelt worden und scheint nun wieder in den Fokus zu rücken. Eine andere Option wäre wohl Interimssportchef Peter Knäbel langfristig zu installieren. Den richtigen Kandidaten will der FC Schalke 04 demnach bereits in Kürze vorstellen.

adk 22 März, 2021 09:25