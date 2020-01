Die Magpies leihen den 25-jährigen Algerier zunächst bis Saisonende vom Bundesligisten aus. Anschliessend kann Newcastle Bentalbe dank einer Kaufoption fix übernehmen. Medienberichten zufolge liegt diese bei 10 Millionen. Die Leihgebühr soll 1 Mio. Euro betragen.

✍️ #NUFC have completed the signing of midfielder Nabil Bentaleb on loan from @s04 until the end of the season with an option to make the deal permanent.

Welcome, @nabilbentaleb42! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 21, 2020