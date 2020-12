Offiziell: Christian Gross ist neuer Schalke-Cheftrainer

Der FC Schalke 04 präsentiert mit Christian Gross seinen bereits vierten Cheftrainer in der laufenden Saison. Der Schweizer unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende.

Nach dem Aus von Trainer Manuel Baum übernahm vorerst Huub Stevens interimsmässig beim FC Schalke 04. Wie die Knappen am Sonntag bekanntgeben, folgt nun Christian Gross.

Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04. Herzlich willkommen auf Schalke 👋🏼#S04 | 🔵⚪️ | #Gross — FC Schalke 04 (@s04) December 27, 2020

“Im Kampf um den Klassenerhalt haben sich die Königsblauen für einen neuen Mann an der Seitenlinie entschieden: Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft. Der Schweizer unterschrieb am Sonntag (27.12.) einen Vertrag bis zum Saisonende. Das Trainer-Team komplettieren werden die bisherigen Assistenten Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter”, lässt sich der Bundesliga-Klub in seiner Pressemitteilung zitieren.

Gross selbst sagte: “Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden.”

Der 66-jährige Zürcher trainierte in seiner Trainerlaufbahn bereits Klubs wie Tottenham, den FC Basel, VfB Stuttgart und YB. Bis Februar 2020 war er in Saudi-Arabien bei Al-Ahli tätig und soll nun den FC Schalke 04 aus der Krise ziehen.

adk 27 Dezember, 2020 16:03