Offiziell: Schalke 04 verleiht Ahmet Kutucu

Schalke 04 bestreitet den Rest der Saison ohne Stürmer Ahmed Kutucu.

Der 20-jährige Türke wird bis Saisonende an den niederländischen Verein Heracles Almelo. “Ahmed wünscht sich, auch mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer, mehr Einsatzzeiten. In Almelo ist die Wahrscheinlichkeit aktuell größer, dass er spielt”, sagt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. In der laufenden Saison kam Kutucu in Gelsenkirchen auf sieben Teileinsätze in der Bundesliga. Sein Vertrag läuft bis 2022.

#S04-Update: Ahmed #Kutucu wechselt für den Rest der Saison 2020/2021 auf Leihbasis zu @HeraclesAlmelo 🔁 Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, Ahmed! 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) January 21, 2021

psc 21 Januar, 2021 18:41