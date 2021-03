Ozan Kabak bei Liverpool bereits wieder vor dem Aus

Weniger als ein halbes Jahr nach seiner Ankunft droht Ozan Kabak beim FC Liverpool bereits wieder das Aus.

Die Reds haben den türkischen Innenverteidiger im Winter zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Eine anschliessende Kaufpflicht wurde nicht vereinbart. Liverpool kann Kabak somit im Sommer ohne Zusatzkosten wieder nach Schalke zurückschicken, wo der 21-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Über eine Kaufoption verfügt der Premier Ligist zwar. Allerdings könnte man diese verstreichen lassen, zumal der amtierende englische Meister vor der Verpflichtung von Leipzigs französischem Verteidiger Ibrahima Konaté steht.

Kabak seinerseits wird mit Schalke sicherlich nicht in die 2. Bundesliga gehen. Ein Transfer im Sommer steht ohnehin an. Von der Insel soll es mit Newcastle und Crystal Palace immerhin bereits Interesse am Nationalspieler geben.

psc 30 März, 2021 09:40