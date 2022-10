Paukenschlag auf Schalke: Sportdirektor Rouven Schröder schmeisst hin

Statt am Mittwoch den neuen Cheftrainer zu präsentieren, sorgt Sportdirektor Rouven Schröder für einen Paukenschlag und verlässt den Klub per sofort.

Diese Entscheidung gibt der Bundesligist überraschend bekannt. Schröder habe den Vorstand informiert, dass er den Club aus persönlichen Gründen vor Ablauf des Vertrags verlassen möchte. Diesem Wunsch sind Dr. Bernd Schröder, Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel nachgekommen. Dem 47-Jährigen wird für die gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten 18 Monaten gedankt. Mit Schröder als sportlichem Verantwortlichen hat Schalke in der vergangenen Saison den Aufstieg geschafft. Sein Rückzug während der laufenden Trainersuche stürzt den Klub nun aber in neues Chaos.

Seinen Abgang kommentiert Schröder wie folgt: «Mir ist die Entscheidung Schalke 04 zu verlassen, alles andere als leichtgefallen. Gemeinsam haben wir 18 höchst intensive Monate erlebt. Ich bin dem Vorstand und allen Mitarbeitern sehr dankbar für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit. Insbesondere die Wochen rund um den Aufstieg werde ich niemals vergessen. Ich wünsche den Mitarbeitern und Fans des FC Schalke 04 nur das Beste für die Zukunft und drücke die Daumen, dass der Klassenerhalt am Ende der Saison gelingt.» Zu den konkreten Gründen werden keine weiteren Angaben gemacht.

psc 26 Oktober, 2022 14:54