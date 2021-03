Ralf Rangnick hat sich wegen Schalke entschieden

Ralf Rangnick hat offenbar eine Entscheidung gefällt: Der 62-Jährige möchte auf Schalke voll einsteigen. Und dies zunächst sogar in einem Doppelmandat.

Laut einem Bericht der “Bild” plant Rangnick einen langfristigen Verbleib in Gelsenkirchen und will den Wiederaufbau entscheidend mitprägen. Das Projekt sei auf fünf Jahre ausgerichtet. Zumindest im ersten davon will er nicht nur eine Funktion als Sportvorstand, sondern auch eine als Trainer ausüben. Dadurch rechnet er sich mehr direkte Einflussnahme auf die Mannschaft ein, die wohl in der 2. Bundesliga spielen wird. Klares Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg. Für den aktuellen Trainer Dimitrios Grammozis bliebe demnach nur ein Posten als Assistent.

Ob Rangnick auf Schalke tatsächlich einsteigt, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta soll auch Gespräche mit zwei anderen Sportvorstands-Kandidaten führen. Unter ihnen könnte Grammozis möglicherweise als Cheftrainer weitermachen.

psc 16 März, 2021 18:41