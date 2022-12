RB Leipzig möchte Tom Krauss von Schalke zurückholen

RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Tom Krauss im Sommer für ein Jahr an Schalke 04 ausgeliehen, nachdem dieser zuvor ebenfalls auf Leihbasis während zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg spielte. In Zukunft würde Leipzig gerne wieder auf die Dienste des 21-Jährigen zählen.

Dieser hat sich zuerst in Nürnberg und nun auch auf Schalke sehr gut entwickelt, wie der neue Sportdirektor Max Eberl betont. Im kommenden Sommer könnte dem Spielmacher bei den Roten Bullen eine Perspektive als Kaderspieler geboten werden. «Tom Krauss sorgt auf Schalke gerade für Furore, vielleicht kommt er zurück bei einem gewissen Misserfolg von Schalke. Es ist ein grosses Ziel von mir, dass wir Leipziger, also bei uns ausgebildete Spieler, in die erste Mannschaft führen», sagt Eberl in einer Talkrunde.

Die Leipziger sind nun fast auf einen Misserfolg von Schalke angewiesen. Schaffen die Gelsenkirchener den Klassenerhalt, würde bei Krauss nämlich eine Kaufpflicht greifen, die diesen dann bis 2027 an S04 bindet.

psc 16 Dezember, 2022 17:52