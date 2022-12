Schalke chancenlos: Robin Gosens will bei Inter bleiben

Der deutsche Linksfuss Robin Gosens will sich bei Inter Mailand durchbeissen und plant im Januar keinen Transfer.

Der 28-Jährige wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Schalke 04 in Verbindung gebracht. Einen solchen Transfer wird es italienischen Medienberichten zufolge aber nicht geben. Gosens, der sich erst zu Beginn dieses Jahres von Atalanta den Nerazzurri angeschlossen hat, plant vorderhand weiterhin bei Inter. Der 14-fache Nationalspieler will sich beim Topklub beweisen und dort auch einen Stammplatz erobern, den er zuvor in Bergamo jahrelang innehatte.

In der laufenden Saison bestritt Gosens für die Mailänder 18 Einsätze im linken Mittelfeld. Viele davon nur als Joker. Meist war Federico Dimarco erste Wahl.

psc 13 Dezember, 2022 15:01