Schalke 04 in der Bundesliga weiter am Tabellenende

Frank Kramer hatte wahrscheinlich nie eine Chance in Gelsenkirchen

Der FC Schalke 04 schaffte am Ende der Saison 2021/2022 auf Anhieb wieder die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Den Verantwortlichen war nach dieser schnellen Rückkehr rasch klar, dass es in dieser Spielzeit für den Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet nur um den Klassenerhalt gehen kann. Trotzdem haben zumindest die vielen Anhänger des Vereins sicher schon darauf gehofft, dass die Mannschaft auch durch die Aufstiegseuphorie gerade zu Beginn der Saison ordentlich Punkte einsammeln kann. Das hat aber aus heutiger Sicht überhaupt nicht geklappt und entsprechende befindet sich Schalke 04 nach mittlerweile zwölf absolvierten Bundesligaspielen in der Tabelle auf dem 18. Tabellenplatz.

Der FC Schalke 04 hat schon seit vielen Jahren äußerst schlecht gewirtschaftet und dadurch sind die finanziellen Möglichkeiten des Vereins auch in dieser Saison wieder äußerst eingeschränkt. Trotzdem wollen die Schalker in den kommenden Wochen bis zur Weltmeisterschaft nach Möglichkeit noch den ein oder anderen Punkt einfahren. Als nächstes gibt es für die Knappen beim Mitaufsteiger Werder Bremen die Chance endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Gute Renditen mit Livewetten sind für Sportwetter auch bei den Begegnungen des FC Schalke 04 möglich, wenn man während eines laufenden Spiels den richtigen Riecher hat.

In Bremen wird bekanntermaßen Frank Kramer nicht mehr beim FC Schalke 04 auf der Trainerbank sitzen. Kramer wurde noch vom mittlerweile gegangenen Sportdirektor Rouven Schröder vor Saisonbeginn verpflichtet. Allerdings gab es von Anfang an große Vorbehalte gegen Frank Kramer, der zuvor unter anderem schon für Arminia Bielefeld gearbeitet hat.

Nach auch in den letzten Wochen enttäuschenden Auftritten von Schalke 04 musste Frank Kramer dann wenig überraschend nach Pleiten gegen 1899 Hoffenheim sowohl in der Liga als auch in der Bundesliga seinen Platz räumen.

Thomas Reis soll mit Schalke 04 den Abstieg verhindern

Mittlerweile haben die Verantwortlichen von Schalke 04 also mit Thomas Reis einen Nachfolger für Frank Kramer gefunden. Der neue Übungsleiter hat in der jüngeren Vergangenheit bereits den VfL Bochum in die 1. Bundesliga geführt und nach dem Aufstieg mit den Bochumern auch den Klassenerhalt geschafft. In dieser Saison lief es jedoch enttäuschend für den VfL Bochum und dadurch wurde Thomas Reis freigestellt.

Am vergangenen Wochenende saß Thomas Reis dann im Heimspiel gegen den SC Freiburg erstmals beim FC Schalke 04 als Cheftrainer auf der Bank. In diesem Duell gegen den Europa League Teilnehmer aus dem Breisgau zeigten die Knappen über weite Strecken gute Ansätze, aber durch ungeschicktes Defensivverhalten in einigen Situationen musste sich Schalke 04 auch bei der Premiere von Thomas Reis am Ende mit der nächsten Niederlage abfinden.

Aktuell belegt der FC Schalke 04 also mit mageren sechs Punkten den letzten Tabellenplatz in der 1. Bundesliga und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz. Aufgrund dieser Konstellation wäre es für Thomas Reis und seine neue Mannschaft umso wichtiger, dass man jetzt in den nächsten Spielen bei Werder Bremen und daheim gegen den FSV Mainz 05 so viele Punkte wie irgendwie möglich einsammelt.

Anschließend empfängt Schalke 04 dann im letzten Bundesligaspiel vor der langen Winterpause noch den FC Bayern München in der heimischen Veltins Arena. Allerdings kann man sich aktuell nur schwer vorstellen, dass Königsblau tatsächlich gegen den Rekordmeister punkten kann.

psc 2 November, 2022 15:47