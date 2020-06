Schalke 04 holt neuen Goalie von Everton

Der FC Schalke 04 wird sich mit einem neuen Goalie beim FC Everton bedienen.

Nach Angaben der “BBC” schnappt sich der Bundesligist den 16-jährigen Iren Daniel Rose. Dieser kann die Toffees im Sommer ablösefrei verlassen. Ein Angebot zur Verlängerung bei Everton hat der Youngster zuvor abgelehnt.

Auf Schalke wird er zunächst in die Nachwuchsabteilung integriert. Er ist also noch kein Thema für den Nummer 1-Posten in der kommenden Saison, dessen Besetzung noch offen ist. Rückkehrer Ralf Fährmann scheint angesichts des Abschieds von Alexander Nübel und der mässigen Leistungen von Markus Schubert gute Chancen zu haben.

psc 2 Juni, 2020 11:36