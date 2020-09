Schalke 04: Die neue Nummer 1 im Tor steht fest

Schalke-Trainer David Wagner hat sich nach dem Abgang von Alexander Nübel auf eine neue Nummer 1 festgelegt: Ralf Fährmann macht das Rennen.

Der 31-jährige Rückkehrer, der zuletzt an Norwich City ausgeliehen war, setzt sich gegen Markus Schubert durch und wird im Pokalspiel gegen Schweinfurt am Wochenende erstmals wieder ein Pflichtspiel für die Gelsenkirchener bestreiten. “Die Trainingseinheiten und die Testspiele in der Vorbereitung haben gezeigt, dass Ralle zu alter Stärke zurückgefunden hat. Seit seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen vor fünf Monaten hat er sich – nach einem für ihn persönlich schwierigen Jahr mit wenig Spielzeit – kontinuierlich gesteigert”, sagt David Wagner. “Gerade in den vergangenen Wochen hat Ralle bewiesen, dass auf ihn zu 100 Prozent Verlass ist.”

Wagner hat sein Goalie-Trio am Mittwoch über die Entscheidung informiert: “Das Torhüter-Trio mit Ralf Fährmann, Markus Schubert und Michael Langer arbeitet täglich gemeinsam mit Torwart-Trainer Simon Henzler mit vollem Einsatz und sorgt dafür, dass der Konkurrenzkampf so hoch wie möglich gehalten wird”, führt Wagner aus.

Entscheidung in der #S04-Torwartfrage: Ralf #Fährmann wird die Nummer 1 🧤🥅 Mehr Details hier ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) September 9, 2020

