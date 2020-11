Schalke berichtigt: Stambouli hat Stadion nicht vorzeitig verlassen

Schalke 04 berichtigt eine Falschmeldung wonach Benjamin Stambouli das Stadion am Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg vorzeitig verlassen hatte

Die “Bild” berichtete, dass der 30-jährige Franzose das Stadion noch während der Partie verlassen hatte, nachdem er zur Pause ausgewechselt wurde. Dem ist nicht so: “Zeugenaussagen und Videoaufnahmen der Überwachungskameras belegen, dass Benjamin Stambouli erst weit nach Schlusspfiff und zusammen mit Omar Mascarell sowie Goncalo Paciencia die VELTINS-Arena verlassen hat, ehe er mit seinem Pkw vom Parkplatz am Profileistungszentrum abfuhr”, heisst es in einer Mitteilung von Schalke 04.

Sportvorstand Jochen Schneider wird zitiert: “Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert – ja. Aber er hat nicht vorzeitig das Stadion verlassen, das ist schlicht eine Falschmeldung. Er hat sich nach Wiederanpfiff der Partie auf die Tribüne gesetzt und unsere Mannschaft unterstützt. Wir haben mit Benji gesprochen, es ist alles ausgeräumt. Das Thema wurde viel größer gemacht, als es ist. Benji gibt jeden Tag alles für unseren Verein.”

psc 24 November, 2020 14:48