Schalke-Coach Thomas Reis tobt nach Training

Schalke 04 ist im Aufwind und hat inzwischen seit sieben Spielen nicht mehr verloren. Trainer Thomas Reis muss seine Mannschaft nun dennoch wachrütteln.

Mit dem Training vom Donnerstag ist der 49-Jährige jedenfalls alles andere als zufrieden. «Wenn man heute das Training gesehen hat, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, das war unterirdisch. Wenn man so trainiert wie heute, dann braucht man nicht nach Augsburg zu fahren», tobt er nach der Einheit auf einer Pressekonferenz. Schalke trifft am Samstagnachmittag auswärts auf den FC Augsburg. Mit einem Sieg könnten die Gelsenkirchener die Abstiegsplätze verlassen.

Im Vergleich zum Training braucht es aber eine deutliche Leistungssteigerung. Reis führt aus: «Manchmal sind Trainingseinheiten, die nicht so optimal laufen, vielleicht in diesem Moment nochmal sehr hilfreich, das einem bewusst wird, warum wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, dass man wieder konkurrenzfähig ist, dass man zumindest eine realistische Chance hat, die Liga zu halten. Das war heute mit Sicherheit kein Training, wo ich sage, das war der Grund. Wir tun gut daran, das Dortmund-Spiel realistisch einzuschätzen.» Das Revierderby endete 2:2.

Konkret ist Reis am Donnerstag vor allem mit dem Trainingsspiel nicht zufrieden: «Es ging darum, dass wir versucht haben, im 11-gegen-11 den Gegner ein bisschen zu simulieren. Wenn du meinst, du musst hinten raus spielen wie Real Madrid, böse gesagt, und wir wissen, dass der Gegner uns brutal zustellen wird und dann die Lösungen nicht optimal sind und man dadurch Gegentore fängt, man das anspricht und es dann trotzdem weitergeht, dann bin ich damit komplett unzufrieden.»

psc 16 März, 2023 16:11