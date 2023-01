Schalke könnte Ex-Lausanne-Verteidiger Moritz Jenz holen

Schalke 04 bleibt auf dem Transfermarkt weiterhin sehr aktiv und will offenbar auch die Defensive noch einmal verstärken. Im Fokus steht Innenverteidiger Moritz Jenz, der über eine Vergangenheit bei Lausanne-Sport verfügt.

Der 23-Jährige ist für die aktuelle Saison vom FC Lorient an Celtic Glasgow ausgeliehen. Laut «Sky» und auch Transfermarktexperte Gianluca di Marzio sind die Bemühungen der Gelsenkirchener gross. Sie wollen Jenz für den Rest der Saison übernehmen. Der 23-jährige gebürtige Berliner lief in der Saison 2020/21 in Lausanne auf. Zuvor wurde er phasenweise auch bei Premier Ligist Fulham ausgebildet. Nun könnte der 1.90 Meter grosse Abwehrspieler wieder in die deutsche Heimat wechseln.

psc 24 Januar, 2023 17:16