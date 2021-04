Schalke-Fans attackieren eigene Spieler nach Abstieg

Seit Dienstagabend steht der Abstieg von Schalke 04 aus der Bundesliga rechnerisch fest. Nach der Rückkehr aus Bielefeld, wo die Mannschaft mit 0:2 verlor, kam es an der Schalke Arena zu wüsten Szenen.

Zunächst war ein Austausch zwischen den Spielern und Fangruppierungen vorgesehen. Dieser artete allerdings rasch aus. Wie Videos in sozialen Medien zeigen, wurden einige Profis von Fans attackiert. Es kam zu regelrechten Verfolgungsjagden. Der Verein schreibt in einer Mitteilung am Mittwochmorgen: “Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Club verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste und stellt sich selbstverständlich vor seine Mitarbeiter.”

Die Vorkommnisse werden untersucht. Noch wurden die Täter nicht identifiziert.

Am frühen Mittwochmorgen (21.4.) hat es an der Arena einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Profi-Mannschaft und Fangruppierungen gegeben. Im Rahmen dessen wurden von einzelnen Personen Grenzen überschritten, die für den #S04 nicht verhandelbar sind. — FC Schalke 04 (@s04) April 21, 2021

psc 21 April, 2021 09:18