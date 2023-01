Schalke tütet Neuzugang ein: Jere Uronen kommt

Schalke 04 wird demnächst einen weiteren Neuzugang für die zweite Saisonhälfte vermelden: Der finnische Linksverteidiger Jere Uronen kommt.

Wie Sportvorstand Peter Knäbel am Donnerstag bestätigt, wurden alle Parameter für einen Transfer des 28-Jährigen ausgehandelt. «Wir haben sowohl mit dem Spieler als auch dem abgebenden Klub eine mündliche Einigung erzielt“, lässt er sich im Trainingslager der Gelsenkirchener in der Türkei zitieren. Er führt aus: «Jetzt stehen noch der Medizincheck und einige regulatorische Prozesse aus.» Bereits am Freitag soll Uronen im Trainingslager aufschlagen.

Der 61-fache Nationalspieler stand bislang bei Ligue 1-Klub Stade Brest unter Vertrag.

psc 5 Januar, 2023 16:34