Schalke: Rangnick und zwei weitere Kandidaten

Schalke 04 fokussiert sich bei der Neubesetzung des Sportvorstand-Postens auf Ralf Rangnick und zwei weitere Kandidaten.

Wie Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Jens Buchta gegenüber der “Süddeutschen” verrät, sei man mit zwei Kandidaten bereits in “weit fortgeschrittenen” Gesprächen. Um welche es sich handelt, ist nicht bekannt und wird auch nicht verraten. “Aber natürlich sprechen wir trotzdem mit Ralf Rangnick”, führt Buchta ausserdem aus. Ein Engagement des 62-Jährigen hänge aber auch von den finanziellen Möglichkeiten ab. Das weitere Vorgehen mit dessen Berater Marc Kosicke sei abgesprochen. Dieser teilte am Montag mit, dass in den kommenden Tagen Gespräche folgen könnten.

Nicht einverstanden ist Buchta mit dem Vorgehen der Interessensgruppe, die mit Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues den Kontakt zu Rangnick hergestellt hatte, dafür aber “nicht legitimiert” gewesen sei. Die öffentliche Entschuldigung Gesenhues’ sei aber das “richtige Signal” gewesen.

psc 16 März, 2021 10:48