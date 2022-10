Schalke reagiert auf Krise und verpflichtet neuen Verteidiger

Schalke 04 nimmt den sich bereits im Probetraining befindlichen Abwehrspieler Timothée Kolodziejczak fix unter Vertrag.

Der 31-jährige Franzose konnte die Klubverantwortlichen überzeugen und erhält einen Kontrakt bis zum Ende dieser Saison. Sportdirektor Rouven Schröder sagt zur Verpflichtung von Kolodziejczak: «Für uns ist es in der aktuellen Situation, da wir vier verletzte Innenverteidiger zu beklagen haben, extrem wichtig, eine zusätzliche Option durch einen Spieler zu bekommen, der über unheimlich viel Erfahrung auf höchstem Niveau verfügt. Kolo hat mit 240 Einsätzen in der französischen Ligue 1 und in der spanischen Liga bewiesen, dass er ein verlässlicher Teil unserer Abwehr werden kann.»

Erfahrung sammelte der Routinier in der Bundesliga bereits. Zwischen Januar 2017 und September 2017 stand er bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

🔒 @TimotheeKolo fest verpflichtet! Timothée #Kolodziejczak, der zuletzt als Gastspieler mit den #S04-Profis trainierte, unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/2023 📝 Glück auf und willkommen auf Schalke, Kolo 🔵⚪ Mehr dazu hier ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) October 21, 2022

psc 21 Oktober, 2022 15:41