Schalke-Überraschung: Frank Kramer darf weitermachen

Der FC Schalke 04 hält an Frank Kramer fest. Der mindestens angezählte Trainer erhält noch zwei Spiele, um den Negativtrend zu stoppen.

Nicht wenige sind davon ausgegangen, dass Frank Kramer nach dem 0:3 gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend seine Papiere in die Hände gedrückt bekommt. Dem ist aber offenbar nicht so. Wie die «Bild» sowie die «WAZ» übereinstimmend berichten, bekommt Kramer zwei weitere Spiele als Gnadenfrist.

Damit sitzt der Übungsleiter des FC Schalke 04 wohl definitiv für die Pokalpartie am Dienstag (20.45 Uhr) bei der TSG Hoffenheim und dem anschliessenden Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC auf dem Trainerstuhl.

Schalkes Sportchef Rouven Schröder hatte Kramers Zukunft nach dem erneuten Fehltritt gegen Hoffenheim offen gelassen, wollte «keine Garantien» aussprechen: «Wir werden unsere Analyse machen. Und da werden wir auch aus Überzeugung handeln.»

Die Analyse hat offensichtlich ergeben, dass Kramer weitere Bewährungschancen erhält. Ob er das Blatt noch wenden kann? Schalke hat die letzten vier Meisterschaftsspiele allesamt verloren und bisher nur einen Sieg aus zehn Spielen geholt. In der Tabelle belegen die Knappen Relegationsplatz-16.

aoe 15 Oktober, 2022 11:43