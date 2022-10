Schalkes Schweizer Sportvorstand Peter Knäbel wehrt sich gegen «Chaos-Tag»-Darstellung

Schalke 04 hat einen sehr turbulenten Mittwoch erlebt: Statt den neuen Trainer präsentieren zu können zog sich Sportdirektor Rouven Schröder zurück. Medial war mitunter von «totalem Chaos» zu lesen. Gegen diese Darstellung wehrt sich der Schweizer Sportvorstand des Vereins, Peter Knäbel, vehement.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagt der 56-Jährige nach der Präsentation des neuen Cheftrainers Thomas Reis, dass stattdessen alles sehr geordnet ablief. «Ich glaube, dass es eine Innen- und eine Außensicht gibt. Es ist euch überlassen, das zu transportieren. Ich kann nur sagen, wie es sich innen angefühlt hat. Das war kein Chaos-Tag. Ich wehre mich vehement gegen diesen Eindruck. Gerade wenn so ein Mitarbeiter geht und so eine zentrale Stelle, wie die Trainerstelle zu besetzen ist, und man besetzt beide, dann muss mir jemand erklären, was das mit Chaos zu tun hat», so Knäbel: «Jeder dachte, Schalke brennt. Aber Schalke brennt nicht, weil Schalke vorbereitet war und Schalke agiert, nicht reagiert.»

Der Rücktritt von Schröder erfolgte auf eigenen Wunsch hin. Der noch gültige Vertrag ruht nun erst einmal. «Es war Rouvens freie Entscheidung, die sich entwickelt hat. Das gilt es zu respektieren. Ich habe das als engster Vertrauter sich entwickeln sehen und trage das ein Stück weit mit und habe versucht, ihn zu beraten», führt Knäbel aus.

Die bisherigen Aufgaben von Schröder werden nun von einem Quintett übernommen: Knäbel arbeitet mit Rene Grotus, Andre Hechelmann und Gerald Asamoah sowie Mario Grevelhörster zusammen. «Die Abläufe werden alle genauso gut sein, wie sie es bisher waren. Wir wollen unsere eigenen Mitarbeiter fördern und voran bringen. Aber auch die Qualität nicht verlieren, das ist dadurch gewährleistet Es ist ein Team von fünf Leuten, das zeigt auf, welche Arbeit Rouven Schröder geleistet hat», sagt der Schalke-Verantwortliche.

psc 27 Oktober, 2022 11:48