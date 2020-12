Ein Schweizer Trainer könnte auf Schalke übernehmen

Schalke 04 befasst sich bei seiner Trainersuche offenbar mit Christian Gross.

Der 66-jährige Zürcher hat seine Trainerkarriere in diesem Jahr eigentlich für beendet erklärt. Allerdings liess er sich bereits bei der Ankündigung ein Hintertürchen offen – falls ein entsprechendes “Projekt” auftaucht. Diese könnte zu geschehen. Laut “kicker” ist Gross ein Thema auf Schalke.

Seine letzten Stationen waren in Saudi-Arabien und Ägypten. In der Bundesliga sammelte er einst Erfahrungen beim VfB Stuttgart. Neben Gross wird auch der Name Marc Wilmots genannt. Der Belgier war jahrelang Spieler von Schalke. Auch die Namen Alexander Zorniger, Friedhelm Funkel, Dimitrios Grammozis und auch Thorsten Fink tauchten auf. Der neue Trainer soll mit Beginn des neuen Kalenderjahres übernehmen.

psc 21 Dezember, 2020 10:02