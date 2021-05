Wieder ein positiver Coronatest auf Schalke

Schalke 04 meldet einen weiteren positiven Coronatest.

Bei der täglichen Schnelltestung wurde ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet, wie die Gelsenkirchener mitteilen. Der betroffene Akteur begab sich umgehend in häusliche Isolation. Das für Montag geplante das Mannschaftstraining wurde vorsichtshalber abgesagt. Ausserdem wurde eine zusätzliche PCR-Testreihe durchgeführt, deren Ergebnisse am Dienstagvormittag vorliegen sollen. Danach entscheidet der Club über die Wiederaufnahme des Trainings. Noch offen ist, ob das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC am Mittwochabend wie geplant stattfinden kann.

#S04-Update: Im Rahmen der täglichen Schnelltestung ist am Montag (10.5.) ein Spieler der Lizenzspielermannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden. Die betroffene Person begab sich umgehend in häusliche Isolation. Mehr dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) May 10, 2021

psc 10 Mai, 2021 15:13