Zwei positive Corona-Fälle bei Schalke 04

Bei Schalke 04 sind bei PCR-Tests am Montag zwei Fälle von Covid-19 nachgewiesen worden. Betroffen sind ein Spieler sowie ein Betreuer der Profi-Mannschaft.

Die beiden Betroffenen haben sich umgehend in Isolation begeben. Sie sind bisher symptomfrei. Am Freitag wurde das Duo noch negativ getestet. Das am Dienstag geplante Mannschaftstraining wurde vorsorglich abgesagt. Durchgeführte Schnelltests fielen negativ aus.

Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Dr. Patrick Ingelfinger steht mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und weiteren zuständigen Behörden in Kontakt, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten.

psc 27 April, 2021 11:20