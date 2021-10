Corona-Schock bei Greuther Fürth – 5 Spieler positiv

Unmittelbar vor dem Bundesliga-Wochenende erlebt Greuther Fürth einen Corona-Schock: Gleich fünf Spieler wurden positiv getestet.

Dies verkündete Trainer Stefan Leitl (44) am Freitag auf einer Pressekonferenz. Um welche Spieler es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Betroffenen befinden sich in häuslicher Isolation. Das Auswärtsspiel in Freiburg am Samstagnachmittag findet aber statt, da die Spielvereinigung noch mindestens 13 Profis aufstellen kann.

“Wir können in Freiburg spielen. Wir bringen eine schlagkräftige Truppe auf den Platz”, versichert Leitl.

psc 29 Oktober, 2021 14:04