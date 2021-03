Valencia-Juwel heiss begehrt: Barça und Juve interessiert

Der FC Valencia fürchtet den ablösefreien Abgang seines Nachwuchsjuwels Fabio Blanco. Die Riege an vermeintlichen Interessenten ist gross und mit zwei Schwergewichten besetzt.

Beim FC Valencia arbeitet die Planungsabteilung bisher vergeblich an der Verlängerung mit Fabio Blanco, was dem Vernehmen nach andere Klubs auf den Plan ruft. Laut “Marca” kursiert der Name beim FC Barcelona, Juventus Turin und einigen nicht namentlich nicht genannten Klubs aus der Bundesliga.

Valencias Vereinspräsident Anil Murthy will unbedingt durchsetzen, dass Blanco seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Die Zeichen scheinen allerdings auf Abschied zu stehen. Der 17-jährige Blanco wird seit Jahren von Los Che ausgebildet und kommt vorwiegend auf der rechten Offensivaussenbahn zum Einsatz.

aoe 27 März, 2021 12:54