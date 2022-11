Knall in Stuttgart: Sven Mislintat geht sofort

Beim VfB Stuttgart kommt es zum nächsten grossen Wechsel auf der Führungsebene: Sportdirektor Sven Mislintat verlässt den Klub per sofort.

Dies bestätigen die Schwaben am Mittwoch. Die Trennung von Mislintat sei das Ergebnis von «mehrtägigen Gesprächen». Der bis Juni 2023 gültige Vertrag wird einvernehmlich aufgelöst.

Der Vorstandsvorsitzende des VfB, Alex Wehrle, sagt dazu: «Sven hat sich entschieden, unser Vertragsangebot nicht anzunehmen. Das bedauern wir. Die Verhandlungen jetzt zu beenden, ist eine gemeinsame Entscheidung aller Verantwortlichen. Sie ändert aber nichts an unserer gegenseitigen Wertschätzung. Sven Mislintat war dreieinhalb Jahre Teil unseres Teams und hat sich immer geradlinig und leidenschaftlich für den VfB eingesetzt. Für seine geleistete Arbeit gelten ihm unser Dank und Respekt. Sven Mislintat wird in Stuttgart und beim VfB immer ein gern gesehener Gast sein.»

Mislintat sagt zu seinem Abgang: «Wir haben in unseren Gesprächen keinen gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung meiner Tätigkeit beim VfB gefunden. Ich bedauere das sehr, weil mir der VfB in den vergangenen Jahren zu einer echten Herzensangelegenheit geworden ist und ich gerne weiter meinen Teil zu einer positiven Entwicklung dieses grossen Vereins beigetragen hätte. Ich werde die Zeit in Stuttgart nie vergessen, emotionale Höhepunkte wie der Aufstieg oder der Last-Minute-Sieg am letzten Spieltag der vergangenen Saison bleiben für immer. Ich danke allen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben und wünsche der Mannschaft und den großartigen Fans nur das Beste.»

Der VfB Stuttgart und Sportdirektor Sven #Mislintat haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Dies ist das Ergebnis mehrtägiger Gespräche zwischen Vorstand und Sven Mislintat sowie dem Aufsichtsrat des VfB.#VfB | Zur Meldung 🗞️⬇️ https://t.co/BZkqFDT7Uv — VfB Stuttgart (@VfB) November 30, 2022

psc 30 November, 2022 13:18