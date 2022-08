Ösi-Stürmer Sasa Kalajdzic findet neuen Klub – Medizincheck auf der Insel

Der Wechsel des österreichischen Angreifers Sasa Kalajdzic in die Premier League kommt zustande. Den 25-Jährigen zieht es nach Wolverhampton.

Laut “Bild” haben sich die Wolves mit dem VfB Stuttgart in intensiven Gesprächen geeinigt. Demnach werden 18 Mio. Euro zu den Schwaben fliessen. Kalajdzic wird in Kürze zum Medizincheck auf der Insel erwartet. Am Wochenende fehlte Kalajdzic im Kader Stuttgarts wegen des bevorstehenden Wechsels bereits.

psc 30 August, 2022 09:46