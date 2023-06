SC Freiburg holt Müller vom VfB Stuttgart zurück

Der SC Freiburg verstärkt sich nach dem Abgang von Mark Flekken gen FC Brentford auf der Goalieposition. Die Breisgauer holen Florian Müller vom VfB Stuttgart zurück.

Nach zwei Jahren in Diensten des VfB Stuttgart wechselt Florian Müller zurück zum SC Freiburg. Dort hatte der 25-Jährige bereits zwischen 2020 und 2021 gespielt. "Wir haben Florian in seiner Zeit bei uns als sportlich überzeugenden Torhüter und tollen Menschen kennen- und schätzen gelernt", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Flo hat eine sehr gute sportliche Basis und dazu noch Steigerungspotential – das ist eine tolle Kombination. Wir freuen uns sehr, dass er mit seinen Qualitäten unser Torhüter-Trio komplettiert. Es gibt intern klare Absprachen und so haben wir ein gutes Gefühl, in dieser langen Spielzeit und vielen Wettbewerben mit Benjamin Uphoff, Noah Atubolu und Florian Müller ein starkes Torwart-Team am Start zu haben."

Der #SCF hat Florian Müller verpflichtet! Herzlich Willkommen zurück in Freiburg, Flo! 👋 Mehr dazu auf https://t.co/mlaWmE7ekV pic.twitter.com/GtKcdNE5Dz — SC Freiburg (@scfreiburg) June 26, 2023

Müller selbst sagt: "Die Saison beim Sport-Club ist mir in bester Erinnerung geblieben und ich möchte daran anknüpfen. Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf in Freiburg und ich freue mich auf eine SC-Saison mit den Fans im Rücken – das durfte ich vor zwei Jahren wegen Corona nämlich nicht erleben."

Müller erhält beim Sport-Club die Rückennummer 21. Über Vertragsinhalte wurde laut Vereinsangaben Stillschweigen vereinbart.

adk 26 Juni, 2023 16:10