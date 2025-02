Stuttgart könnte für Überraschungs-Coup mit Cesc Fabregas sorgen

Dem VfB Stuttgart droht im Sommer unter Umständen der Abgang von Erfolgstrainer Sebastien Hoeness. Dieser wird beispielsweise in Leverkusen als möglicher Nachfolger von Xabi Alonso oder auch bei RB Leipzig als neuer Coach gehandelt. Als Hoeness-Nachfolger sollen die Schwaben unter anderem auf Cesc Fabregas schielen.

Der 37-jährige Spanier war in der vergangenen Saison mit Como in die Serie A aufgestiegen und belegt dort mit seiner Mannschaft aktuell den 15. Tabellenplatz. Laut "Bild" spielt die Personalie Fabregas in den Planungen der VfB-Verantwortlichen durchaus eine Rolle. Die Arbeit des Ex-Profis in Norditalien wird geschätzt und anerkannt. Sein Werdegang und auch sein Stil beim Auftreten lässt sich durchaus mit jenem von Xabi Alonso vergleichen. Da er noch über einen Vertrag bis 2028 verfügt, würde eine Ablösezahlung fällig.

psc 6 Februar, 2025 17:14