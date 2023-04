Der VfB Stuttgart hat sich definitiv von Bruno Labbadia getrennt

Bruno Labbadia ist endgültig nicht mehr länger Trainer des VfB Stuttgart.

Nach mehreren Sitzungen und vielen Gesprächen auf Ebene der Vereinsführung wurde dem 57-Jährigen diese Entscheidung am Montag mitgeteilt. Labbadia coachte die Mannschaft bei der 0:3-Niederlage bei Union Berlin am Samstag somit zum letzten Mal. Er wird beim Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Nürnberg am Mittwochabend nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

Update: Die Nachfolge wurde inzwischen geregelt. Sebastian Hoeness hat beim VfB einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben.

psc 3 April, 2023 16:15