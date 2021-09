Hiobsbotschaft: Bochums Torjäger Simon Zoller erleidet Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum: Stürmer Simon Zoller hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Der 30-jährige Angreifer zog sich die Blessur im Training zu und wird der Mannschaft für unbestimmte Zeit fehlen. Wie der Klub mitteilt, wird Zoller bereits in Kürze operiert. Er präsentierte sich in dieser Saison in Bestform: In fünf Pflichtspielen gelangen ihm bis zur schweren Verletzung drei Treffer.

Nach eingehender Untersuchung hat sich die Verletzung als Kreuzbandriss im linken Knie herausgestellt. #Zoller wird in Kürze operiert und danach seine Reha beginnen. — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 16, 2021

