Reis auf der Kippe

Mittlerweile ist Thomas Reis drei Jahre beim VfL Bochum tätig. Mit ihm erlebte der VfL fasst nur positive Momente. Doch bei einer Niederlage am Samstag gegen den FC Schalke wird es eng für den Coach.

Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Der VfL Bochum rangiert derzeit im Tabellenkeller der Bundesliga. Auch die Unruhe um Thomas Reis nimmt zu. Der Vertrag des Trainers läuft im Sommer aus und die Verhandlungen über einen neuen Deal stecken fest. Hinzu kommt die derzeit angespannte Lage in der Liga. Schon bei einer Niederlage am Samstag gegen Schalke, könnten die Tage von Cheftrainer Reis gezählt sein.

“Natürlich ist es nicht schön, was in den letzten Wochen geschrieben wurde. Ich werde darüberstehen und habe deshalb auch keinen Druck verspürt. Wir wollen alle an einem Strang ziehen. Die Fans stehen hinter dem VfL Bochum, wir haben gemeinsam in den letzten drei Jahren so viel aufgebaut. Es ist wichtig aus dieser Situation, in der wir geradestehen, herauszukommen. Ich freue mich einfach auf die Partie und werde sie genießen. Wir müssen dafür sorgen die Punkte mit nach Hause zunehmen. Ich konzentriere mich auf meine Mannschaft”, gab sich Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel kämpferisch.

soe 10 September, 2022 11:40