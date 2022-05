Schweizer Erfolgsgeschichte: Ilja Kaenzig verlängert beim VfL Bochum

Der Schweizer Geschäftsführer Ilja Kaenzig verlängert seinen Vertrag beim VfL Bochum.

Der 48-Jährige weilt bereits seit mehr als vier Jahren beim Bundesligisten und führt die Geschicke weiterhin. Wie die Bochumer am Donnerstag verlauten lassen, verlängert Kaenzig seinen Vertrag als kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung.

“Von Seiten der Vereinsführung ist die Bereitschaft da, die erfolgreiche Arbeit der Geschäftsführung fortzusetzen – das haben wir als Präsidium auch stets offen und transparent betont”, sagt der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis. “Von daher freuen wir uns, dass sich Ilja Kaenzig entschieden hat, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Mit seiner Weitsicht, seinem strategischen Denken und seiner Expertise ist er ein Gewinn für den Verein. Wir sind davon überzeugt, dass Ilja Kaenzig den VfL weiter voranbringen wird, neue Potenziale erkennt und diese heben wird.”

Zu einer Veränderung kommt es hingegen in der sportlichen Führung: Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz hat sich entschieden, Bochum mit Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Dazu sagt er: “Ich habe mir die Entscheidung, den Vertrag beim VfL Bochum nach nicht zu verlängern, in Ruhe überlegt, mit meiner Familie abgestimmt und Hans-Peter Villis mitgeteilt. Wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, im gesamten Verein wieder als gutes Team aufzutreten und den VfL Bochum so in die Bundesliga zu führen. Ich bleibe mit voller Kraft an Bord, bis der VfL Bochum einen Nachfolger gefunden hat. Ich habe keinerlei Vertragsgespräche mit anderen Clubs geführt und mich an keinen neuen Club gebunden. Ein Wechsel hat daher bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. Im Vordergrund steht zunächst das Ziel, dem VfL frühestmögliche Planungssicherheit zu geben und für mich persönlich im Anschluss daran die Freiheit, eine neue Herausforderung zu finde.”

Mit Chefcoach Thomas Reis, der noch bis 2023 gebunden ist, wird eine Vertragsverlängerung angestrebt.

psc 26 Mai, 2022 13:40