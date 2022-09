Der VfL Bochum setzt Trainer Thomas Reis vor die Tür

Der VfL Bochum reagiert auf den schwachen Saisonstart und entlässt Trainer Thomas Reis.

Der Schritt, der sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte, wurde nun vollzogen. Am Montagmittag gibt der VfL den Rauswurf seines Cheftrainers bekannt. “Dass uns diese Entscheidung nicht leichtfällt, dürfte allen klar sein. Thomas Reis hat eine Verbindung zu Verein und Stadt, die über die erfolgreichen vergangenen drei Jahre hinausreicht. Richtig ist auch, dass es vor der Saison Bestrebungen gab, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Da die Vertragsverhandlungen immer häufiger die öffentliche Wahrnehmung beeinflussten, haben wir uns gemeinsam mit dem Trainer dazu entschieden, diese zu vertagen und es anschließend so kommuniziert. Ziel dieser Maßnahme war auch, den Fokus auf den Sport zu richten und somit Ruhe einkehren zu lassen”, wird Geschäftsführer Patrick Fabian in einer Mitteilung zitiert.

Neben Reis muss auch der bisherige Co-Trainer Markus Gellhaus gehen. Vorübergehend übernimmt U19-Trainer Heiko Butscher die Leitung der Mannschaft.

ℹ️ #meinVfL stellt Thomas #Reis frei Der VfL Bochum 1848 hat Cheftrainer Thomas Reis und Co-Trainer Markus #Gellhaus von ihren Aufgaben entbunden. pic.twitter.com/gSwn3ZEUPB — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 12, 2022

psc 12 September, 2022 13:50