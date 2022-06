Wichtige Verlängerung: Bochum zählt weiter auf Stammgoalie Manuel Riemann

Der VfL Bochum kann auch in den kommenden Jahren auf Goalie und Stammkraft Manuel Riemann zählen.

Der 33-jährige Keeper hat seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2025 verlängert. Riemann ist seit 2015 VfL-Torwart und hat bisher 218 Pflichtspiele für die Blau-Weissen absolviert, darunter 31 Partien in der Bundesliga.

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum 1848, freut sich über den Verbleib des Goalies: “Manuel Riemann ist ein wichtiger Bestandteil des Teams. Er hat nach seinen konstant guten Leistungen in der 2. Bundesliga nun auch in der Bundesliga nachgewiesen, dass er ein Top-Torwart ist. Manu ist auf Anhieb unter den Top 10 der Torhüter mit ‘weißer Weste’ gelandet, hat in einer der besten Ligen der Welt sieben Mal zu Null gespielt. Darüber hinaus ist er als guter Fußballer immer in der Lage als Anspielstation zu fungieren.”

“Die Bundesliga war immer ein Traum von mir”, sagt Riemann. „Inzwischen bin ich Bundesliga-Torwart und weiß, dass ich dort mit meinen Leistungen bestehen kann. Der Wunsch, weiterhin Bestandteil des VfL und der Bundesliga zu sein, ist sehr ausgeprägt. Insofern werde ich weiterhin alles daransetzen, den Erwartungen, die an mich gerichtet sind, gerecht zu werden.”

psc 9 Juni, 2022 16:45