Watzke & Rummenigge äussern sich zum Bundesliga-Neustart

Die beiden einflussreichen Klubbosse Hans-Joachim Watzke von BVB und Karl-Heinz Rummenigge haben sich zum Bundesliga-Neustart geäussert.

Beide sind erleichtert über den politischen Entscheid, der am Mittwoch verkündet wurde. “Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich allerdings nicht durchzuhalten gewesen”, sagte Watzke nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab der zweiten Mai-Hälfte wieder Bundesliga-Spiele zu erlauben.

Der “grossen Verantwortung” sei man sich bewusst. “Wir werden – im Wissen darum, dass es keine Garantien gibt – alles versuchen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, dass es zu keinen neuen Infektionen bei Spielern und deren Familien kommt”, ergänzte Watzke.

Bayerns Vorstandsboss Rummenigge ist froh, dass es nun sportliche Entscheidungen und keine am grünen Tisch geben wird. Bei “Sky” spricht er von einem “Glückstag für den Fussball”. Man sollte anstreben, “so zügig wie möglich in den Spielbetrieb zurückzukommen, weil die Voraussetzungen von der Politik jetzt geschaffen wurden.” Die Beteiligten fordert er dazu auf, die Hygiene-Konzepte der DFL “vorbildlich und extrem diszipliniert zu befolgen”.

psc 6 Mai, 2020 18:59