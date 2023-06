Bestätigt: Werder verlängert vorzeitig mit Trainer Ole Werner

Werder Bremen bestätigt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ole Werner.

Der 35-Jährige führt die Geschicke an der Weser seit November 2021 und realisierte mit seiner Mannschaft nach der Rückkehr in die Bundesliga in der abgelaufenen Saison den souveränen Klassenerhalt. Ole Werner wird das Vertrauen für die kommenden Jahre bis 2026 ausgesprochen.

"Die bisherige Zeit bei Werder war auf nahezu allen Ebenen erfolgreich und absolut positiv. Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren. Dieser Herausforderung stelle ich mich gerne, weil ich hier auch das Gefühl habe, dass alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten", freut sich der Coach auf weitere Jahre bei Werder.

Cheftrainer Ole #Werner verlängert seinen Vertrag beim SV Werder vorzeitig. 🤝 Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit, Ole! 😊 Alle Infos & Stimmen 👉 https://t.co/0J5x1cgoWa#Werner pic.twitter.com/oax10WuY70 — SV Werder Bremen (@werderbremen) June 6, 2023

psc 6 Juni, 2023 14:22