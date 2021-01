Die Zukunft von Milot Rashica ist geklärt

Milot Rashica wird wohl auch für den Rest der Saison bei Werder Bremen spielen und keinen Last Minute-Transfer tätigen.

Davon geht zumindest sein Trainer Florian Kohfeldt aus. Grundsätzlich würde Werder, das weiterhin mit finanziellen Problemen kämpft, den 24-jährigen Kosovaren bei einem passenden Angebot zwar ziehen lassen, doch bisher bleibt ein solches aus, wie Werders Sportchef Frank Baumann am Donnerstag ausführt: “Es war in den letzten Wochen nicht der Fall, dass wir ein konkretes, schriftliches Angebot auf dem Tisch hatten, über das wir nachdenken mussten.” Kohfeldt geht davon aus, dass er weiterhin mit Rashica planen kann. So auch im DFB-Pokal-Achtelfinal am kommenden Dienstag gegen Greuther Fürth – einen Tag nach dem Deadline Day: “Für mich gibt es aktuell keine Anzeichen dafür, dass er am Dienstag nicht in der Startelf stehen könnte.”

Kohfeldt ist überzeugt davon, dass der Angreifer nach überstandener Oberschenkelverletzung gute Leistungen zeigen wird: “Ich bin absolut überzeugt, dass er eine sehr gute Rückrunde spielt.”

Nach einer sehr starken letzten Saison und einem auf der Zielgeraden geplatzten Wechsel zu Bayer Leverkusen Anfang Oktober sucht Rashica wegen der Verletzungsprobleme in dieser Spielzeit noch nach seiner Form.

psc 28 Januar, 2021 16:02