Kauã Santos

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 16:16
Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

Bei Eintracht Frankfurt könnte es in dieser Saison bereits zum dritten (!) Torhüterwechsel kommen. Die aktuelle Nummer 1 Kauã Santos (22) droht den Stammplatz erneut an Konkurrent Michael Zetterer (30) zu verlieren.

Ex-Trainer Dino Toppmäller hatte diesen Wechsel schon einmal vollzogen, ehe er wieder zum Brasilianer zurückging. Laut «Bild» denkt der neue Frankfurter Trainer Albert Riera nun aber darüber nach, den routinierteren Zetterer bei seinem Debüt gegen Union Berlin am Freitagabend zwischen die Pfosten zu stellen.

Santos war in diesem Kalenderjahr im Eintracht-Tor wieder gesetzt, konnte aber nicht immer überzeugen. Deshalb ist ein neuerlicher Wechsel nicht ausgeschlossen.

