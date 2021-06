Klublegende Tim Borowski verlässt Werder Bremen

Die Wege von Tim Borowski und Werder Bremen trennen sich in diesem Sommer.

Der Ex-Profi, der bei den Hanseaten seit Oktober 2017 als Co-Trainer bei den Profis engagiert war, verlässt seinen Stammverein auf eigenen Wunsch hin, wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag verkündet. “Wir bedauern Boros Entscheidung. Wir schätzen Ihn fachlich und menschlich sehr und hätten gerne weiter mit ihm gearbeitet, aber wir respektieren natürlich seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste”, sagt Geschäftsführer Frank Baumann. Was Borowski in Zukunft wo macht, ist noch nicht bekannt.

Der frühere Werder-Junior gewann 2004 als Profi in Bremen das Double. Borowski erklärt: “Aufgrund der Entwicklungen und Entscheidungen der letzten Wochen habe ich mich persönlich schweren Herzens dazu entschieden, meinen auslaufenden Vertrag bei Werder nicht zu verlängern. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiter:innen und Fans für die schönen und intensiven Momente bedanken und ich wünsche dem neuen Trainerteam und dem Verein alles erdenklich Gute und den direkten Wiederaufstieg.”

psc 4 Juni, 2021 11:53